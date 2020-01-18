شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن عن نشر منظومة رادار وقوة المهام الخاصة "جاجوار " على الساحل الشرقي للمملكة ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وكالات : كشف مسؤولون فرنسيون ،عن الانتهاء من نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للمملكة، لتعزيز دفاعاتها، بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت أرامكو النفطية في سبتمبر الماضي.
وكانت فرنسا قد أعلنت اتهامها لإيران بتنفيذ الهجوم الذي استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم مؤقتا، وتعهدت بتقديم يد العون لمنع تكراره.
ووفقا لما نشرته وكالة” رويترز ” قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة للجيش أمس الخميس: ”في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام جاجوار التي ستسهم في طمأنة المملكة العربية السعودية“.
وتابعت عن مسؤولين فرنسيين قولهم إنه ”تم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للمملكة، المطل على الخليج في إطار قوة مهام “جاجوار”، فيما لم يتم الكشف عن أية تفاصيل أخرى عن المبادرة الفرنسية .
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