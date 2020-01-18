شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. ضبط مهرب "يمني" معة كميات مهولة من كروز السجائر أثناء تهريبها داخل المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقاطع فيديو يرصد فيها لحظة محاولة تهريب المئات من كروز السجائر داخل المملكة عبر أحد المنافذ.

ورصد مقطع الفيديو رجال الجمارك وهم يقومون بتفتيش إحدى السيارات التي كانت عائدة إلى المملكة من إحدى الدول المجاورة، وبعد التفتيش من قبل رجال الجمارك، تم إكتشاف كميات كبيرة من كروز السجائر، حاول قائد المركبة تهريبها داخل المملكة.

وظهر رجال الجمارك وهم يفتشون السيارة، حيث لم يترك قائدها مكاناً فارغاً في المركبة إلا ووضع فيها كرز السجائر بطريقة ماكرة، خاصةً داخل المقاعد الأمامية والخلفية والتابلوه، وداخل شنطة المركبة من الخلف.

وتفاعل مغردون على مقاطع الفيديو، حيث علق مغرد يدعى “SHADI” قائلاً: “سبحان الله الدخان الأصلي سار يتهرب ،، و الدخان المغشوش يخش طبيعي”.

Advertisements

وقال ” king of love “صار النظيف تهريب الله يالدنيا والخشب رسمي”.

وعلق “Fahad Al-Ghamdi” يا حبيبي ليش يتعاقب هؤلاء فقط ..؟ .. المفروض يتعاقب المتسبب الرئيسي في نشأة مثل هذه الحالات

الدخان الموجود مضروب ومغشوش ومميت مما جعل ظاهرة تهريب المنتج الأصلي موجودة وعلى فكرة سعر المهرب اكثر من سعر المضروب.

