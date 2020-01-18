شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن محمد علي الحوثي يكشف عن مفاجأة ثم يحذف التغريدة بعد دقائق ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، في عددها الصادر، الجمعة، تراجع مليشيا الحوثي عن فكرة التصعيد ردا على مقتل قائد فليق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية.

وقالت الصحيفة في تقرير، إنه على الرغم من ردة الفعل المتوقعة من قبل مليشيا الحوثي الموالية لطهران عقب مقتل قاسم سليماني، فإن المليشيا اكتفت بالتصريحات والمظاهرات. ونبه التقرير إلى تراجع حركة كبار قيادات مليشيا الحوثي على غير ما هو المعتاد، عقب مقتل سليماني.

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ورجح مراقبون في تصريحات للصحيفة، أن قادة المليشيا الإرهابية شرعوا في حساب كلفة تهورهم إذا أقدموا على أي سلوك تصعيدي، خاصة وقد رأوا الدرس الأميركي الواضح حول قدرة الولايات المتحدة على استهداف أي أشخاص تقرر التخلص منهم.

ولفت التقرير إلى حذف القيادي في المليشيا الحوثية، محمد علي الحوثي، تغريداته بعد مقتل سليماني من على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، والتي دعا فيها إلى رد سريع وحاسم ضد القواعد الأميركية في المنطقة.

وأضاف أن الحوثي الذي يترأس ما تسمى اللجنة الثورية العليا، قدم تعازيه للمرشد الإيراني علي خامنئي وحسن روحاني، ونصح في تغريدة ثالثة النظام الإيراني بالاستعجال في الرد على مقتل سليماني، لكنه عاد وقام بحذف تغريداته، بما فيها تغريدة العزاء التي وجهها لخامنئيه