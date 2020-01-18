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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. الكشف عن أسماء المرشحين لتولي منصب نائب الرئيس ووزيرا الدفاع والخارجية في حكومة الشرعية القادمة

كشفت مصادر مطلعة أن هناك إجماع كامل بين حكومة هادي والانتقالي على من تعيينات جديدة في حكومة الشرعية القادمة.

وعقب دخول اتفاق الرياض المرحلة الثانية والمتعلقة بالشق السياسي فقد تم تسريب أسماء المرشحين لمنصب نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الخارجية بانتظار الكشف عن بقية الأسماء، ووفقاً لتلك التسريبات فإن الدكتور احمد عبيد بن دغر سيتولى منصب نائب الرئيس خلفاً لعلي محسن الأحمر، فيما سيتولى العميد طارق محمد عبدالله صالح وزارة الدفاع والدكتور عوض بن مبارك وزيرا للخارجية فيما ستكون وزارة الداخلية من نصيب الانتقالي.

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