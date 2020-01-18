شكرا لمتابعة خبر عن عصابة تقتحم محل مجوهرات بسيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وثق مقطع فيديو عملية سطو "عنيفة" تعرض لها متجر للمجوهرات، حيث اقتحم 3 لصوص واجهة المتجر الذي يقع في لندن بواسطة سيارة، وسرقوا مجوهرات بآلاف الجنيهات الإسترلينية، قبل أن ينجح مارة في مطاردتهم وإيقاف أحدهم.

ووقع الحادث في أكتوبر الماضي، إلا أن شرطة لندن نشرت مقطع الفيديو، الجمعة، ليظهر تفاصيل الهجوم الخطير.

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وظهرت في الفيديو سيارة دفع رباعي من طراز "رينج روفر" وهي تقتحم واجهة المتجر، قبل أن يترجل منها شخصان ويهمان بـالسرقة فورا وبشكل سريع، لينضم لهما اللص الثالث بعد ثوان، وسط دهشة الحاضرين.

وما إن هم اللصوص بالهروب، حتى هاجمهم أحد الأشخاص الذين كانوا على مقربة من المتجر الواقع في غرب لندن، ثم طاردهم برفقة مجموعة من المارة الذين أتوا للمساعدة، وفقا لتفاصيل القصة التي أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبفضل هؤلاء المارة الذين لقبتهم الصحافة البريطانية بـ"الأبطال"، فشل اللصوص في استقلال السيارة وهربوا ركضا، مما مكن ملاحقيهم من الإمساك بأحدهم، ويدعى بين ويغينير (34 عاما)، وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن 10 سنوات.

ولم يصب أي من الزبائن، أو ملاك المتجر بالأذى، بالرغم من خطورة الموقف.

لكن لسوء الحظ، فإن اللصين الآخرين لاذا بالفرار واختفيا عن المشهد، وفقما قال المحقق سام ويلر.

وأضاف المحقق: "سنواصل تتبع الأدلة للتعرف عليهم. نرجو من أي أحد لديه معلومات عنهم أن يبلغ الشرطة".