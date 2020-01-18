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صنعاء - ياسمين الخيامي - وشهد شاهد من اهلها.."زلة لسان" وخطأ قاتل للنجمة نانسي عجرم تدين نفسها وزوجها في جريمة قتل الشاب السوري وتلف بنفسها حبل المشنقة حول رقبة زوجها

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كانت هذه تفاصيل خبر وشهد شاهد من اهلها.."زلة لسان" وخطأ قاتل للنجمة نانسي عجرم تدين نفسها وزوجها في جريمة قتل الشاب السوري وتلف بنفسها حبل المشنقة حول رقبة زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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