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صنعاء - ياسمين الخيامي - وداعًا للعجز الجنسي والشيخوخة إلى الأبد.. مشروب بسيط يجعلك تشبع رغبات زوجتك ليل نهار ويعيد لك شبابك حتى بعد 60سنة

اكتشف علماء جامعة بريغهام يانغ الأمريكية، أن شيخوخة الجسم بيولوجيا تكون أبطأ عند الأشخاص الذين يتناولون حليب البقر منخفض الدسم. وتفيد مجلة Oxidative Medicine and Cellular Longevity، بأن الباحثين برئاسة البروفيسور لاري تاكير استخدموا بيانات عن 5834 مواطنا أمريكيا بالغا، يتناولون حليبا قليل الدسم (1% أو خال من الدسم)، أو حليبا بدسم (2% أو 3.25%) . بالإضافة إلى هذا 13% من المشمولين بالدراسة لا يتناولون الحليب. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وداعًا للعجز الجنسي والشيخوخة إلى الأبد.. مشروب بسيط يجعلك تشبع رغبات زوجتك ليل نهار ويعيد لك شبابك حتى بعد 60سنة وشهد شاهد من اهلها.."زلة لسان" وخطأ قاتل للنجمة نانسي عجرم تدين نفسها وزوجها في جريمة قتل الشاب السوري وتلف بنفسها حبل المشنقة حول رقبة زوجها وكالة الانباء اليمنية الرسمية ترعب ابناء 9 محافظات يمنية بهذا التحذير المخيف والخبر الصاعق الذي سيضاعف من معاناتهم ويجعلها جحيم لا يطاق عاجل..لأول مرة منذ انطلاق الحرب في اليمن..اتفاق سعودي-ايراني يوقف الحرب والرئيس هادي الخاسر الاكبر وهذا هو مصير انفصال الجنوب Advertisements رسميا..قيادي حوثي يصعق عبد الملك الحوثي ويثير جنونه بسبب هذا اللص الحوثي الذي ينهب يوميا مليار ريال دون ان يبذل اي جهد ( ليس المشاط ولا محمد الحوثي ) العثور على ”صنعانية” في عمر الزهور بلسان مقطوع وجسم محروق في هذا المكان الذي لا يخطر على البال ( شاهد جمالها الاخاذ وبرأة الطفولة في عينيها ) عااااجل.. الرئيس عبد ربه هادي يصل عدن على رأس قوة عسكرية أرعبت عيدروس الزبيدي وجعلته يرفع الراية البيضاء ويعلن الاستسلام ..!!!!! الابنة الكبرى للزعيم الراحل تكشف عن مفاجأة غير متوقعة عن والدها وتفضح كل الحكام والملوك العرب وتحعلهم يشعرون بالخزي والعار( تفاصيل محرجة ) وقد درس الباحثون العلاقة المتبادلة بين طول التيلوميرات (نهايات الكروموسومات، التي تعتبر أحد المؤشرات الرئيسية لعمر الإنسان) ونسبة الدهون في الحليب وتكرار تناوله. ويشير تاكير، إلى أن النتائج التي حصلوا عليها كانت مذهلة. فقد اتضح أن زيادة دسم الحليب بمقدار نسبة مئوية واحدة، يسبب تقلص طول التيلوميرات بمقدار 69 زوجا من النوكليوتيدات الأساسية، وهذا يعادل أكثر من أربع سنوات بيولوجية. وأن الذين يتناولون حليب بقر نسبة الدهون فيه 3.25% ، كانت التيلوميرات عندهم أقصر بمقدار 145 زوجا من النوكليوتيدات الرئيسية مقارنة بالذين يتناولون الحليب الخالي من الدسم. واتضح أيضا أن التيلوميرات لدى الذين لا يتناولون الحليب، أقصر مما عند الذين يتناولون الحليب الخالي من الدسم. ووفقا لتاكير، هذه النتائج تؤكد على صحة التوصيات بإضافة الحليب قليل الدسم إلى النظام الغذائي الصحي.

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