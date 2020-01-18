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صنعاء - ياسمين الخيامي - رسميا..قيادي حوثي يصعق عبد الملك الحوثي ويثير جنونه بسبب هذا اللص الحوثي الذي ينهب يوميا مليار ريال دون ان يبذل اي جهد ( ليس المشاط ولا محمد الحوثي )

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