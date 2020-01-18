شكرا لمتابعة خبر عن وكالة الانباء اليمنية الرسمية ترعب ابناء 9 محافظات يمنية بهذا التحذير المخيف والخبر الصاعق الذي سيضاعف من معاناتهم ويجعلها جحيم لا يطاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وكالة الانباء اليمنية الرسمية ترعب ابناء 9 محافظات يمنية بهذا التحذير المخيف والخبر الصاعق الذي سيضاعف من معاناتهم ويجعلها جحيم لا يطاق

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء شديدة البرودة على أجزاء واسعة من البلاد خلال الـ24 ساعة الحاليه.

وأشار المركز في نشرته التحذيرية صباح اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، إلى استمرار الأجواء شديدة البرودة على معظم المرتفعات الجبلية مع احتمال تكوّن الصقيع على أجزاء من محافظات عمران، ذمار، البيضاء، صنعاء، صعدة والمناطق المرتفعة من محافظات إب، الضالع، لحج، أبين وشبوة .

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وداعًا للعجز الجنسي والشيخوخة إلى الأبد.. مشروب بسيط يجعلك تشبع رغبات زوجتك ليل نهار ويعيد لك شبابك حتى بعد 60سنة

وشهد شاهد من اهلها.."زلة لسان" وخطأ قاتل للنجمة نانسي عجرم تدين نفسها وزوجها في جريمة قتل الشاب السوري وتلف بنفسها حبل المشنقة حول رقبة زوجها

وكالة الانباء اليمنية الرسمية ترعب ابناء 9 محافظات يمنية بهذا التحذير المخيف والخبر الصاعق الذي سيضاعف من معاناتهم ويجعلها جحيم لا يطاق

عاجل..لأول مرة منذ انطلاق الحرب في اليمن..اتفاق سعودي-ايراني يوقف الحرب والرئيس هادي الخاسر الاكبر وهذا هو مصير انفصال الجنوب

Advertisements

رسميا..قيادي حوثي يصعق عبد الملك الحوثي ويثير جنونه بسبب هذا اللص الحوثي الذي ينهب يوميا مليار ريال دون ان يبذل اي جهد ( ليس المشاط ولا محمد الحوثي )

العثور على ”صنعانية” في عمر الزهور بلسان مقطوع وجسم محروق في هذا المكان الذي لا يخطر على البال ( شاهد جمالها الاخاذ وبرأة الطفولة في عينيها )

عااااجل.. الرئيس عبد ربه هادي يصل عدن على رأس قوة عسكرية أرعبت عيدروس الزبيدي وجعلته يرفع الراية البيضاء ويعلن الاستسلام ..!!!!!

الابنة الكبرى للزعيم الراحل تكشف عن مفاجأة غير متوقعة عن والدها وتفضح كل الحكام والملوك العرب وتحعلهم يشعرون بالخزي والعار( تفاصيل محرجة )

ولفت إلى استمرار الأجواء البادرة على الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين.

وحسب المركز فإن أجزاء واسعة من البلاد تتأثر بالمرتفع الجوي السيبيري خاصة المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية .

ونبه المركز قاطني تلك المحافظات خاصة كبار السن والأطفال من موجة البرد الشديدة أثناء المساء والصباح الباكر، داعياً المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مزروعاتهم من الصقيع .

وأفاد المركز بأن درجات الحرارة الصغرى المسجلة صباح اليوم جاءت على النحو الآتي ( عمران : 0.5- ، ذمار : صفر، صنعاء : 0.8 ، صعدة : 2.0، عتق : 4.6 ، إب : 5.2 ، سيئون : 5.6 ، المحويت :