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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..لأول مرة منذ انطلاق الحرب في اليمن..اتفاق سعودي-ايراني يوقف الحرب والرئيس هادي الخاسر الاكبر وهذا هو مصير انفصال الجنوب

اعلن وزير الخارجية الايراني استعداد بلاده للحوار مع السعودية وبقية الدول الخليجية في مبادرة تتزامن مع تصاعد الضغوط الامريكية على ايران لاجبارها على بدء مفاوضات جديدة تفضي لاتفاق مغاير عن الاتفاق الراهن حول برنامجها النووي . وتشمل مبادرة ايران الجديدة بالحوار مع السعودية ودول الخليج التوصل لتسوية سياسية للأزمة اليمنية وبحسب مصادر سياسية مطلعة فان ايران لديها استعداد للدفع بحل سياسي ينهي الحرب في اليمن وتقديم تنازلات للتسريع بتسوية الأزمة في اليمن . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وداعًا للعجز الجنسي والشيخوخة إلى الأبد.. مشروب بسيط يجعلك تشبع رغبات زوجتك ليل نهار ويعيد لك شبابك حتى بعد 60سنة وشهد شاهد من اهلها.."زلة لسان" وخطأ قاتل للنجمة نانسي عجرم تدين نفسها وزوجها في جريمة قتل الشاب السوري وتلف بنفسها حبل المشنقة حول رقبة زوجها وكالة الانباء اليمنية الرسمية ترعب ابناء 9 محافظات يمنية بهذا التحذير المخيف والخبر الصاعق الذي سيضاعف من معاناتهم ويجعلها جحيم لا يطاق Advertisements عاجل..لأول مرة منذ انطلاق الحرب في اليمن..اتفاق سعودي-ايراني يوقف الحرب والرئيس هادي الخاسر الاكبر وهذا هو مصير انفصال الجنوب رسميا..قيادي حوثي يصعق عبد الملك الحوثي ويثير جنونه بسبب هذا اللص الحوثي الذي ينهب يوميا مليار ريال دون ان يبذل اي جهد ( ليس المشاط ولا محمد الحوثي ) العثور على ”صنعانية” في عمر الزهور بلسان مقطوع وجسم محروق في هذا المكان الذي لا يخطر على البال ( شاهد جمالها الاخاذ وبرأة الطفولة في عينيها ) عااااجل.. الرئيس عبد ربه هادي يصل عدن على رأس قوة عسكرية أرعبت عيدروس الزبيدي وجعلته يرفع الراية البيضاء ويعلن الاستسلام ..!!!!! الابنة الكبرى للزعيم الراحل تكشف عن مفاجأة غير متوقعة عن والدها وتفضح كل الحكام والملوك العرب وتحعلهم يشعرون بالخزي والعار( تفاصيل محرجة )

واكد " ظريف" في تصريحات له قبل قليل أن ايران لن تتفاوض تحت اي ظرف على اتفاق جديد حول برنامجها النووي وان مثل هذا الأمر غير وارد.

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