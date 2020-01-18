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صنعاء - ياسمين الخيامي - العثور على ”صنعانية” في عمر الزهور بلسان مقطوع وجسم محروق في هذا المكان الذي لا يخطر على البال ( شاهد جمالها الاخاذ وبرأة الطفولة في عينيها )

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