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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكثيري يتوج ابطال البطولة الثانية للعبة كرة الهدف للمكفوفين بسيئون
السبت 18 يناير 2020
الخليج 365 - سيئون
توج وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري، الطلاب المكفوفين الفائزين بالبطولة الثانية للعبة كرة الهدف التي نظمتها جمعية رعاية و تأهيل المكفوفين بوادي حضرموت و الصحراء و بإشراف مكتب الشباب و الرياضة بالوادي.
و تم في البطولة توزيع طلاب جمعية رعاية و تاهيل المكفوفين الى اربعة فرق تنافست على مدى ثلاثة ايام في صالة الشهيد علي عبيد بامعبد ليتوج في النهاية فريق النور بالبطولة ، كما اقيمت قبل المباراة النهائية لليطولة مباراة استعراضيه شارك فيها الطلاب الناشئين بالجمعية .
و أشاد الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء بجهود جمعية رعاية و تاهيل المعاقين و انشطتها المختلفة للطلاب موكدا دعم السلطة المحلية بوادي حضرموت لكافة مناشط وفعاليات لفئات ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة موجها في كلمته مكتب الشباب و الرياضة بحضرموت الوادي و الصحراء بإنشاء نادي رياضي للمكفوفين و توفير المستلزمات والألعاب الرياضيه الخاصة بالمكفوفين .
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