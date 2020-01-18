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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأصبحي يناقش استعدادات إقامة ندوة التراث اللغوي والأثري لليمن في المغرب
السبت 18 يناير 2020
الخليج 365 - متابعات
ناقش سفير اليمن لدى المملكة المغربية عزالدين الأصبحي، مع مساعد أمين السر الدائم بالأكاديمية الملكية المغربية في الرباط الدكتور تامر البشير ومقرر الأكاديمية الدكتور مصطفى الزباخ، التحضيرات الخاصة بإقامة ندوة التراث اللغوي والأثري في اليمن.
ومن المقرر إقامة الندوة بمشاركة علماء مختصين باللغات القديمة وخبراء في التراث الأثري لليمن، كما تهدف الندوة إلى التعريف بالعمق الحضاري لليمن وتنوعه الثقافي المتميز، وذلك ضمن برنامج إبراز المشترك الثقافي بين البلدين الشقيقين.
وأوضح السفير الأصبحي، أن الندوة تهدف لإظهار التنوع الثقافي في اليمن والتعريف بالحضارة الإنسانية المشتركة.
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