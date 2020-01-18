الوكيل المساعد لشؤون المرأة تطلع على خطة إدارة التدريب والبحوث لعام  2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الوكيل المساعد لشؤون المرأة تطلععلى خطة إدارة التدريب والبحوث لعام 2020

السبت 18 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

ناقشت وكيل محافظة المهرة المساعد لشؤون المرأة، أمس، بمكتبها خديجة باكريت، في ديوان المحافظة محمد احمد شملان مدير عام الادارة العامة للبحوث والتدريب، من اجل تقارب الرؤى وتكثيف جهود إدارة البحوث والتدريب للعام الجديد الجاري ٢٠٢٠ في مجال التدريب والتأهيل لكوادر وموظفي المرافق الحكومية بقطاعتها المختلفة بدء بمحو أمية الحاسوب والارتقاء والتطوير بمهاراتهم بما ينعكس ايجابا على مستوى أدائهم الوظيفي.



وخلال اللقاء جرى مناقشة عمل دورات في مجال التدريب و التأهيل الذي سيقدم للمستفيدين من ادارة البحوث للتنفيذ وتوحيد جهود العمل.

وقالت باكريت ان برنامج محو أمية الحاسوب بين منتسبي السلك التربوي بالمدارس وتمكين الكوادر من الإلمام التام باستخدام هذه التقنية وكيفية التعامل معها بشكل كلي حتى يستخدم بالشكل الصحيح هو الخطوة الاولى للاعمال القادمة.

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وتم مناقشه الخطة العامة في مجال البحوث والتنمية الادارية والتدريب بالمحافظة واهم البرامج التدريبية بالمحافظة التي تستهدف الموظفات في المرافق الحكومية وتنمية قدراتها الادارية وتمكينها في أداء عملها على ان تستوعب خطة التدريب لعام 2020.

واشارت باكريت بالدورات للقطاع النسوي وخاصة الموظفات، من أهم هذه البرامج هي مهارات القيادة الادارية ودورات الحاسوب الالي.

وايضا ستشاركن الموظفات الئ جانب الموظفين في الدورات التدريبة المشتركة في المجالات الادارية المختلفة لهذا العام التي ستنفذها إدارة التدريب.

ومن جانبه أوضح محمد شملان انه سيتم إضافة برنامج تدريبي لمدربين ومدربات هذا البرنامج.

موضحا ان الهدف منه تمكين وتقوية المدربين والمدربات المحليين وتأهليهم مستقبلا من تحمل المسؤولية كمدربين يستطيعوا تنفيذ برامج تدريبية محلية.