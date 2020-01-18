عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معاون يناقش آلية تنفيذ الخطة الأولية لمشاريع مكتب الأمم المتحدة للعام الجاري في عدن

السبت 18 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

ناقش إجتماع في العاصمة عدن ترأسه القائم بأعمال المحافظة أمين عام المجلس المحلي بدر معاون، آلية تنسيق تنفيذ الخطة الأولية لمشاريع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ( UNODP ) للعام 2020 والتنسيق بين المكاتب التنفيذية في المحافظة .



وأستعرض الاجتماع ، والذي حضره وكيلا محافظة عدن محمد نصر الشاذلي وخالد محمد الجعيملاني ، ووكيل وزارة الإدارة المحلية مختار الشريحي ، ضم ممثل مكتب الأمم لخدمات المشاريع في اليمن المهندس زياد جابر ، والمستشار بمكتب الأمم المتحدة الخبير الإقتصادي المهندس خلدون سالم صالح ، وممثل المكتب بعدن المهندس أسامة محمد الماس ، إلى جملة من المشاريع التي تم تنفيذها من قبل المكتب ، وكذا المشاريع التي لا تزال طور التنفيذ في مختلف القطاعات الخدمية .

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وخلال الاجتماع ، أشاد القائم بأعمال محافظ عدن بدر معاون ، بجهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ( UNOPS ) في دعم المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة والذي كان له الأثر الأكبر في تحسين وضع الخدمات بالمحافظة ، داعياً إلى مواصلة الجهود لتنفيذ المشاريع والتنسيق المشترك عبر الشركاء المحليين المتمثل بأجهزة السلطة المحلية .

فيما أوضح وكيل وزارة الإدارة المحلية معين محمود صالح ، أهمية تقديم المشاريع التي تعمل على تعزيز وبناء قدرات السلطة المحلية وتلبية الإحتياجات اللازمة للمجتمع المحلي بما يحقق التنمية المستدامة ، مؤكداً دور وزارة الإدارة المحلية في تقديم التسهيلات الممكنة للمنظمات وتذليل كافة الصعاب والمعوقات التي تواجه سير أعمالهم وأنشطتهم المختلفة .

من جانبهم ، أوضح ممثلي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع التوجه العام للخطة المعدة من قبل المكتب لحزمة من المشاريع الذي سيعمل على تنفيذها خلال العام الجاري وإستكمال المشاريع طور التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع الجهات المستفيذة ' صندوق النظافة والتحسين ' و ' الأشغال العامة والطرق ' و' مكتبي الصحة العامة والسكان ' و ' التربية والتعليم ' ، معربين عن شكرهم وتقديرهم للسلطات المحلية على التفاعل والتعاون في المشاركة بتنفيذ المشاريع .

حضر الإجتماع ، مستشار محافظة عدن عبدالحكيم الشعبي ، ومدراء عموم مكاتب الأشغال العامة والطرق المهندس وليد منصور الصراري ، والصحة العامة والسكان الدكتور جمال إسماعيل خذابخش ، وصندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد أنعم ، والقائم بأعمال مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس فتحي زين السقاف ، ونائبه لشوون الصرف الصحي المهندس محمد بن محمد باخبيره ، ومدير المنطقة الفرعية لمشروع الأشغال العامة بمحافظتي عدن وأبين المهندس محسن علوي ، وعدد من المسؤولين .