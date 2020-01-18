عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس القيادة المحلية بالقطن يؤكد على أحقية مطالب المعلمين التربويين الجنوبيين

السبت 18 يناير 2020

الخليج 365 - القطن

التقى محمد الحداد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن، يوم أمس، قيادة نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في المديرية.



وخلال اللقاء، استمع رئيس القيادة من قيادة النقابة، إلى شرح مفصل عن البرامج والمهام التي تضطلع بها نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين للدفاع عن حقوق المعلمين وانتزاع حقوقهم .

واستمع الى الأسباب التي دعتها إلى إعلان الإضراب العام، مؤكدا إن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم المعلمين لانتزاع حقوقهم بالطرق السلمية والقانونية، شريطة أن لايؤثر ذلك على العملية التعليمية ويحرم الطلاب من حقهم في التعليم.

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وشدد الحداد على ضرورة حصول المعلمين والعاملين في القطاع التربوي على حقوقهم كاملة، أسوة بالعاملين في القطاعات الأخرى، داعيا الجهات المختصة في الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والإيفاء بتعهداتها .

من جانبه عبر صالح مبارك بالطيف نائب رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بوادي وصحراء حضرموت رئيس نقابة المعلمين بالقطن، عن سعادتهم بلقاء رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالقطن لتقديم توضيحاتهم فيما يخص وضع العملية التعليمية، شاكرين اهتمامه و حرصه على تلمس همومهم واحتياجتهم وحل مشكلاتهم.

وأكدت قيادة النقابة أن حركتها الاحتجاجية ودعوتها للإضراب العام، ليس الهدف منه تعطيل العملية التعليمية أو حرمان الطلاب من التعليم، مشيرة إلى أنها لجأت لهذا الخيار بعد أن استنفذت كافة المحاولات مع الجهات الحكومية لانتزاع حقوق العاملين في هذا القطاع.

كما استعرض الأمين العام للنقابة صلاح سالمين الحضرمي عددا من الإجراءات العملية والتنفيذية لانجاح الاضراب والتواصل مع المدارس مشيرا الى انهم بصدد نزولات ولقاءات مستمرة بجميع المدارس.