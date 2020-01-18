شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب السرعة الجنونية.. سيارة تصطدم بعمود انارة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب السرعة الجنونية.. سيارة تصطدم بعمود انارة في عدن السبت 18 يناير 2020 الخليج 365 - عدن قال شهود عيان ان سائق سيارة اصطدم قبل قليل بمدينة التقنية بالعاصمة عدن بعمود إنارة جراء السرعة الجنونية.

Advertisements وبحسب الشهود فان سائق سيارة اصطدم بعمود انارة في التقنية جراء السرعة الجنونية وكادت السيارة أن تنقلب. واضاف الشهود ان الحادث تسبب باضرار بالغة للسيارة دون وقوع ضحايا. الجدير بالذكر ان مدينة عدن تشهد حوادث مرورية متكررة بسبب السرعة الجنونية، الى جانب اهمال توسعة الطرقات من قبل الجهات المختصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب السرعة الجنونية.. سيارة تصطدم بعمود انارة في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.