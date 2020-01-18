شكرا لمتابعة خبر عن مصادر أممية في العاصمة صنعاء : تكشف عن الرسالة الخطيرة التي تم توجيهها للحوثي عبر ابن حبتور "شاهد ماذا جاء فيها؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : مظاهرة حاشدة في العاصمة صنعاء (صورة وتفاصيل) الحوثي يعترف رسميا بهذه الخسارة الباهظة ويوجه هذه المطالب الطارئة "ماذا حدث؟" تعرف على الشئ الجميل الذي سيذكره التاريخ عن الحوثيين في اليمن (صور وتفاصيل صادمة) المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء تصدر توضيح جديد بشأن الانترنت (نص البيان)

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