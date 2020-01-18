شكرا لقرائتكم خبر عن العميد طارق صالح يتلقى تهديد مباشر ومرعب "بنزع السلاح من قوات "المقاومة الوطنية " التي يقودها" والمفاجأة ..مستحيل تعينه وزيرا للدفاع !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/18 الساعة 01:26 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تحدثت مصدر حكومي عن الاستدعاء واللقاء الذي جرى بين نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وطارق صالح .

وكشف ذلك المصدر عن تحذير شديد اللهجة وجهته القيادة السعودية للعميد طارق ، من مغبة مواصلة السير خارج سرب الحكومة الشرعية وقوات الجيش الوطني.

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وقال المصدر إن الأمير خالد بن سلمان، أبلغ طارق صالح ، بالتوقف عن استفزاز المقاومة التهامية والوية العمالقة، في الساحل الغربي، بعد تلقي الرئيس عبدربه منصور هادي، والسعودية ، رسائل عدة من قيادات "التهامية " و"العمالقة" تتضمن سرد لمحاولات طارق صالح وقواته ، السيطرة الكاملة على المديريات المحررة في الساحل الغربي، ومحاولة اخضاع تلك قوات العمالقة والمقاومة التهامية، تحت إمرته وضمها لقواته.

وأضاف المصدر أن نائب وزير الدفاع السعودي، شدد على "طارق عفاش" بعد التعرض للتشكيلات العسكرية التابعة للشرعية في الساحل الغربي. مؤكداً بأن طارق تلقى تهديد بنزع السلاح من قوات "المقاومة الوطنية " التي يقودها في حالة عدم استجابته لتوجيهات التحالف العربي، ممثلاً بالمملكة العربية السعودية، المتعلقة بالتعامل المباشر مع الحكومة الشرعية، وتوقيف أي إستفزازات للتشكيلات العسكرية في الساحل. .

وأفاد المصدر ، بأن الرسائل التي تلقاها الرئيس هادي والقيادة السعودية من قيادات العمالقة والتهامية، تطرقت إلى الفرارات المتواصلة لقوات طارق عفاش، إلى العاصمة صنعاء وإنضمامها للحوثيين، والتي جعلت طارق ،يحاول التعويض عن تلك الفرارات والتغطية على خواء معسكراته بضم قوات العمالقة والمقاومة التهامية إلى معسكراته.

ونفى المصدر صحة الاخبار المتداولة منذ يوم أمس حلول "اختيار "طارق محمد عبدالله صالح " لتولي منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة" . مبدياً استغرابه من إنتشارها في وقت توجه الشرعية والسعودية وقيادات العمالقة والمقاومة التهامية، اتهامات لطارق صالح ، بمواصلة التمرد على الشرعية الدستورية، والقيام بأعمال وممارسات تصعيدية ضدها وضد قواتها في الساحل الغربي.