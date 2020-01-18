شكرا لقرائتكم خبر عن سكان صنعاء يغادرون منازلهم ويعيشون ليلة مرعبة وترقب وقلق الان والسبب .. تحليق الطيران في السماء وازمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/18 الساعة 12:51 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أكد سكان محليون بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي أن المدينة شهدت منذ دقائق أزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

وذكر شاهد عيان عشرات المحطات أغلقت ابوابها بحجة وجود أزمة في توفر المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن المواطنين هرعوا إلى بعض المحطات التي ما تزال تعمل وعددها قليل جدا لتعبئة سياراتهم بالبنزين او الديزل فيما يعاني سائقي المركبات التي تعمل بالغز من إغلاق شبه كلي للمحطات التي تقوم بتعبئة الغاز.

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وأكد الشاهد أن الازمة مفتعلة من قبل مليشيا الحوثي وانها في إطار سلسلة الازمات التي تختلقها لخنق المواطنين.

تأتي هذه الازمة مزامنة , فيما طيران التحالف يحلق فوق المناطق القريبة من نهم وسماع انفجارات قوية , اختفاء المشتقات النفطية والغاز المنزلي من صنعاء .

الجدير بالذكر ان المليشيا اختلقت قبل اسبوع أزمة في الانترنت وقامت بقطعه بشكل شبه كلي مدعية ان الكابل الدولي بقناة السويس تعرض لقطع بمرساو سفينة.

