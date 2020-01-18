شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن مفاجأة جديدة حول النائب الجديد للرئيس هادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية من اتفاق الرياض حيز التنفيذ ، بدأ تسريب اسماء وزراء الحكومة الجديدة .
وقال ناشطون واعلاميون أن هناك اسماء بدأ تداولها في اروقة الرئاسة ، ابرزها تعيين طارق محمد عبدصالح وزيرا للدفاع ، وعوض بن مبارك وزير للخارجية ، وإسناد وزارة الداخلية للمجلس الانتقالي .
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كما كشفت التسريبات عن تعيين الدكتور احمد عبيد بن دغر نائبا ثانيا لرئيس الجمهورية ، فيما لازالت الخلافات حول رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الذي تصر السعودية على بقاءه في منصبة ، بينما يحشد أحمد العيسي لتغييره
الجدير بالذكر أن طارق محمد عبدالله صالح كان قد قام بزيارة مفاجئة للعاصمة السعودية الرياض ، والتقى يوم امس وزير الدفاع السعودي.
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