شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الداعية وسيم يوسف صاحب الفتاوى المثيرة للجدل ..شاهدو اخر فتوى اصدرها بشأن ممارسة العادة السرية ..«فيديو» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تفاجئ شاب سعودي بفتوى من الداعية وسيم يوسف تجيز له استخدام العادة السرية .

واتصل الشاب على برنامج وسيم يوسف في قناة ابوظبي ، واخبره أنه كان مدمن على ممارسة العادة السرية وتخلص منها ، لكن وسيم يوسف فاجئه بقوله انه لن يستطيع التخلص منها. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • هل تذكرون الداعية وسيم يوسف صاحب الفتاوى المثيرة للجدل ..شاهدو اخر فتوى اصدرها بشأن ممارسة العادة السرية ..«فيديو» • انتقمت من زوجها شر انتقام .. ربطته ومارست الجنس مع عشيقها امام عينه ..«تفاصيل صادمة» • وداعًا للشيخوخة والشعر الأبيض .. هذة الطريقة البسيطة تعيد لك روح الشباب حتى لو تجاوز سنك ثمانون عام وتنسيك الشيب إلى الأبد ..شاهد • عاجـــل : سلطان عمان الجديد يثلج صدور الشعب العماني ويصدر أول قراراته الشجاعة التي ستزلزل دول الخليج .."فيديو" Advertisements • السعودية : أبواب القدر تنفتح امام حارس أمن استرقت دراجته فأصبح من الأغنياء خلال اقل من عشر ساعات ..«فيديو» • عاجـــل : السعودية تعلن رسميا عن وفاة الأمير الوليد بن طلال .. والديوان الملكي يكشف تفاصيل الحادث الأليم • شاهد : مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تدلي باعتراف جري : كنت على علاقة مع هذا الرجل ومارست معه الجنس ..لكن النهاية كانت صادمة .."فيديو" • السعودية .. القبض على الفتيات المخالفات للذوق العام بالرياض .. شاهد بالصور والفيديو الملابس التي ارتدوها --------------------------------- وفي نهاية الاتصال اجاز وسيم يوسف للشاب ممارسة العادة السرية إن كان يخشى على نفسه من ارتكاب المحرمات.

شاهد الفيديو التالي :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون الداعية وسيم يوسف صاحب الفتاوى المثيرة للجدل ..شاهدو اخر فتوى اصدرها بشأن ممارسة العادة السرية ..«فيديو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.