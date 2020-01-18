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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء (المواقع المستهدفة)

قالت مصادر أمنية أن التحالف العربي استهدفوا قبل قليل بقصف مدفعي مكثف وبمختلف الأسلحة الرشاشة، شارعي صنعاء والخمسين في مدينة الحديدة.

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وأفادت المصادر بأن الطائرات التجسسية التابعة للتحتلف العربي تحلق في هذه الأثناء بشكل مكثف فوق شارعي الخمسين وصنعاء، مشيرة إلى أنه وبالتزامن مع ذلك شن قوت الجيش قصفاً مدفعياً على مناطق متفرقة في مدينة الدريهمي المحاصرة.