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صنعاء - ياسمين الخيامي - فريق هندسي من جامعة العطاء للعلوم والتكنولوجيا يصل الأقروض للإشراف والمساهمة في شق طريق مختصرة ضمن رؤية 2020 عام الهندسة (تفاصيل)

في إطار مساعيها لخدمة وبناء الوطن ، وضمن فعاليات 2020 عام الهندسة الذي أطلقته جامعة العطاء للعلوم والتكنولوجيا مطلع العام الجاري في مدينة تعز ، دشنت اولى خطواتها العملية والعلمية بتنفيذ زيارة ميدانية الى طريق الأقروض - الحوبان ، للمساهمة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية والإختناق المروري في هذا الشريان الحيوي ، الذي يربط مدينة تعز ببقية محافظات الجمهورية .



وحرصا من قيادة الجامعة على تخفيف المعاناة التي يوجهها المواطنيين والمسافرين في طريق الأقروض ، توجهت جامعة العطاء للعلوم والتكنولوجيا ، يوم أمس الخميس 16 يانير 2020م بفريق هندسي برئاسة المهندس "عمر الخضر" أمين كلية الهندسة ، والمهندس "مختار العامري" مشرف قسم العمارة والديكور ، وكوكبة من الطلاب المبدعين والمتميزين في الجامعة ، لعمل الدراسات اللازمة للجغرافيا في المنطقة والتخطيط الهندسي وحساب التكاليف ورسم المخططات والإشراف على تنفيذ المشروع.

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وبتوجيهات من رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور محمد مهيوب المليكي ، قطع الفريق الهندسي عشرات الكيلو مترات ، لإستكشاف الموقع المستهدف في الطريق الرابط بين مدينة تعز والأقروض - الحوبان ، بهدف المساهمة في التخطيط والإشراف على المشروع الذي سيعمل على إختصار الطريق من حوالي 5 كيلومتر إلى أقل من كيلومتر واحد ، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قيادة الجامعة في مساندة ودعم المبادرات المجتمعية التي أسسها المواطنين في المنطقة .



إلى ذلك أكد رئيس مجلس الأمناء الدكتور "محمد مهيوب المليكي" ، أن الفريق الهندسي المشارك في التخطيط والإشراف على مشروع الطريق في منطقة الأقروض ذات الطبيعة الجغرافية الشاقة ، يأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم ما يمكنها من خدمات تنموية للصالح العام ، بما يلبي إحتياجات المجتمع ويخفف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الوطن بالوقت الراهن ، وبما يساهم في تجويد العملية التعليمية والأكاديمية والبحث العلمي لطلاب الجامعة في إطار رؤية 2020 للهندسة ، وذلك للمساهمة في تلبية إحتياجات ومتطلبات التنمية وسوق العمل من خلال التطبيق العملي للطلاب على أرض الواقع.



من جانبه أمين عام كلية الهندسة بالجامعة المهندس "عمر الخضر" قال أن مساهمة جامعة العطاء للعلوم والتكنولوجيا في تنفيذ مشروع طريق الأقروض ، سياسهم في تخفيف معاناة المسافرين والمواطنين في المنطقة بشكل كبير ، مشيرا إلى أن الطريق المستهدف سوف يختصر المسافة من 4300متر إلى1100متر ، الأمر الذي سيعمل على تخفيف حدة الإختناقات المرورية وحوادث التصادم والتي تتسبب بقطع الطريق في بعض الأحيان إلى أيام وربما إلى أسابيع .



بدوره مشرف قسم العمارة والديكور بالجامعة المهندس "مختار العامري" قال أن الطريق المستهدف سيتم تسخيرها للسيارات والمركبات في إتجاه واحد ، وهي إتجاه النزول فقط والتي غالبا ما تكون محملة بالبضائع ، الأمر الذي سيعمل على تسهيل وصول المواد الغذائية والإغاثية وكذا الإستهلاكية في وقت أقصر من ذي قبل ، بالإضافة إلى تخفيف معاناة السفر للمرضى والمسافرين من وإلا مدينة تعز بوقت وجهد أقل من ماهو عليه في الوقت الراهن .



من جانبهم أهالي وأبناء المنطقة ، عبروا عن شكرهم وتقديرهم ، لقيادة جامعة العطاء للعلوم والتكنولوجيا ، التي أبدت إهتمام ومساهمة كبيرة في دعم ومساندة تنفيذ الطريق ، وكذا المشاريع المجتمعية في المنطقة ،داعين الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية للإسهام في دعم المبادرة التي أطلقها الأهالي وساهمت فيها جامعة العطاء ، والتي ستعمل على تخفيف المشاكل والاختناقات المرورية في المنطقة بنسبة 75% ، كحد أقصى .



الجدير بالذكر أن الطريق الرابط بين مدينة تعز والحوبان ، وتحديدا في الجبال الشاهقة والجغرافيا الصعبة بمنطقة الأقروض ، شهد خلال الخمس السنوات الماضية حوادث مرورية بشعة ، أودت بحياة المئات من المسافرين بينهم نساء وأطفال وكبار سن ، بسبب الإزدحام الذي شهدته الطريق عقب إغلاق طريق جولة القصر ، وتسعى جامعة العطاء للعلوم والتكنولوجيا ضمن رؤية 2020 عام الهندسة للتخفيف من هذه الكوارث جنبا إلى جنب مع الأهالي والمواطنيين في المنطقة .