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صنعاء - ياسمين الخيامي - في موكب جنائزي مهيب ...اليمن تودع البروفيسور أمين الكمالي

شيع اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثمان فقيد الوطن الطبيب الجراح البرفيسور أمين الكمالي، الى مثواه الأخير بمقبرة السنينة بالعاصمة صنعاء، الذي انتقل الى جوار ربه أمس الأول بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.

وفي التشييع الذي تقدمته عددا من الشيخصيات الطبية والأكاديمية والشخصيات الاجتماعية، أثنى المشيعون الذين اكتضت بهم شوارع منطقة السنينة بالعاصمة صنعاء، على مناقب الفقيد وسيرته العطرة، حيث أفنى حياته في خدمت الوطن في المجالات الأكاديمية والطبية والبحوث العلمية، والتي كرسها لخدمة الوطن والمجتمع.

وعبر المشيعون عن حزنهم لخسارة اليمن هذه الهامة الطبية والعلمية والانسانية، ممثلة بالبرفيسور أمين الكمالي أول جراح مخ وأعصاب في اليمن، الذي كان مثالاً لأعمال الخير والانسانية للكبير والصغير، حيث كرس حياته لتقديم رسالة انسانية بحتة.

وكان قد تم الصلاة على جثمان البرفيسور الكمالي بجامع الفتح عقب صلاة الجمعة، حيث عدد خطيب الجمعة مناقب وصفات وأخلاق فقيد الوطن، ومكانته وسيرته الطيبة في الأوساط الطبية والاكاديمية والمجتمعية، خاصة أنه فضل العمل بالعاصمة صنعاء لخدمة أبناء بلده رغم كل المغريات التي عرضت عليه للعمل خارج اليمن.

- الفقيد في سطور:

ا.د امين على ناجي الكمالي

مواليد ٣٠/١١/١٩٥٩ مديرية شرعب محافظة تعز.

استشاري جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري

استاذ في جامعة صنعاء

خريج بكالريوس وماجستير ودكتوراة جامعة عين شمس مصر.

اول يمني حاصل على شهادة الدكتوراة في جراحه المخ والاعصاب.

سابقا رئيس قسم جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري في المستشفى الجمهوري ومستشفى الثورة ومستشفى الكويت.

من مؤسسين المجلس الطبي اليمني سابقا ،عضو اللجنة الطبية العليا ،وكبير المندوبين وممثل اليمن وعضو اللجنة التشريعيه للاتحاد الدولي لجراحي المخ والاعصاب.

رئيس جمعية جراحي المخ والاعصاب والعمود الفقري اليمنية.

عضو مؤسس وعضو اللجنة الادارية في الجمعية المصرية لجراحي المخ والاعصاب.

عضو مؤسس والرئيس السادس للجمعية العربية لجراحه العمود الفقري.

رئيس المؤتمر اليمني الاول لجراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري.

عضو مؤسس في الجمعية التركية لجراحة المخ وااعصاب

عضو ومستشار للاتحادات والجمعيات العربية لجراحي المخ والاعصاب والعمود الفقري.

عضو و محاضر في رابطة جراحي المخ والاعصاب الامريكية.

محاضر في كل من مؤتمرات جمعيات جراحة المخ والاعصاب والعمود في اروبا والهند والصين ودبي والامارات والسعودية والمغرب.

له العديد من البحوث والمحاضرات المنشورة والحائزة على التقديرات الدولية

كمراجع علمية وهامة :-

- معالجة اصابات الطلقات النارية النافذة في الدماغ "كواحدة من اكثر الطرق التي اثبتت نجاحها على مستوى العالم ".

- معالجة اصابات الطلقات النارية النافذة في العمود الفقري.

- معالجة الصرع الناتج عن اصابات الدماغ

جراحة اورام الدماغ supera tentorial

تأثير اصابات العمود الفقري على المجاري البولية.

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