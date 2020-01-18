شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : اسعد خبر لكل ابناء الجنوب وضربة ساحقة لعدوهم اللدود..قرار جمهوري يطيح بالجنرال الأحمر من منصبه وتعيين هذه الشخصية نائباً للرئيس الجمهورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : اسعد خبر لكل ابناء الجنوب وضربة ساحقة لعدوهم اللدود..قرار جمهوري يطيح بالجنرال الأحمر من منصبه وتعيين هذه الشخصية نائباً للرئيس الجمهورية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اسعد خبر لكل ابناء الجنوب وضربة ساحقة لعدوهم اللدود..قرار جمهوري يطيح بالجنرال الأحمر من منصبه وتعيين هذه الشخصية نائباً للرئيس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.