شكرا لمتابعة خبر عن ليست صواريخ التحالف ولا مدفعية طارق عفاش..هذه الصورة التي نشرتها القناة السعودية هي التي اثارت جنون كل القيادت الحوثية ( شاهد الصورة الصادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست صواريخ التحالف ولا مدفعية طارق عفاش..هذه الصورة التي نشرتها القناة السعودية هي التي اثارت جنون كل القيادت الحوثية ( شاهد الصورة الصادمة )

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كانت هذه تفاصيل خبر ليست صواريخ التحالف ولا مدفعية طارق عفاش..هذه الصورة التي نشرتها القناة السعودية هي التي اثارت جنون كل القيادت الحوثية ( شاهد الصورة الصادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.