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صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي عهد ابو ظبي يخدع ولي العهد السعودي بطريقة ماكرة صعقت كل القادة العسكريين السعوديين لكن الخوف يمنعهم من كشف الحيلة بعد موافقة محمد بن سلمان عليها

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