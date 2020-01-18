تدشين عملية دمج جميع مولدات محطة الغيضة ومراقبتها عبر شاشة المراقبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

تمكّن مدير إدارة التوليد في المؤسسة العامة للكهرباء منطقة محافظة المهرة المهندس عثمان بن عويض ومعـه الفريق الهندسي المكون من المهندس فؤا النهاري والمهندس دفاع علي والفني بخيت مصبح غموض من دمج وبرمجة مولدات محطة توليد كهرباء الغيضة وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المهندسين في تطوير عملية التوليد بمحطة الكهرباء.

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وثمّـن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة المهرة الأستاذ محمد علي كلشات الجهود الكبيرة التي يبذلها المهندسين والفنيين في تطوير عملية التوليد وأنتظامها للحفاظ على المولدات والتي من شأنها تسهم في أستقرار التيار الكهربائي ووصول الخدمة الى جميع المواطنين ، مبدياً استعداده في تقديم كافة التسهيلات للمهندسين والفنيين وفق الإمكانيات المادية المتاحة لدى المؤسسة.

من جانبه، أفاد نائب مدير عام المؤسسةالعامة للكهرباء منطقة المهرة الأستاذ سعيد مبارك دويل أن عملية دمج المولدات أول مرة يتم تنفيذها على مستوى محطات الكهرباء والتي تهدف الى توزيع الأحمال على المولدات بشكل متساوي والحد من عملية انطفاء منظومة الكهرباء في محطة توليد الغيضة بشكل كامل في حال زيادة الأحمال بأكثر من الطاقه المتاحة أو خروج أحد المولدات عن الخدمة لأسباب فنية.

وأضاف مدير إدارة التوليد في كهرباء المهرة المهندس عثمان بن عويض أن دمج المولدات وتشغيلها ومتابعتها عبر شاشة مراقبة في غرفة التحكم سوف يمكن المناوب من الإطلاع على حالة جميع المولدات بشكل دقيق ومراقبة درجات الحرارة وضغط الزيت وتحديد إستهلاك الديزل على مستوى كل مولد ، وكذا مراقبة الأحمال الكلية على كل المولدات عبر شاشة المراقبة لتنظيم عملية التوليد وأنتظامها في المحطة.

وأتت عملية الدمج المولدات بعد عدة تجارب محاولات قام بها الفريق الهندسي الذين بذلوا جهود ذاتيـه كبيرة من خلال أستخدام مولدات من ماركات مختلفة والعمل إمكانيات محددة حتى تمكنوا من برمجة ودمج وتشغيل جميع المولدات.