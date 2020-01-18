شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على رئيس عصابة متهم بسرقة 100 طقم خلال ثلاث سنوات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

Advertisements الخليج 365 - مأرب

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب صباح الخميس، من ضبط رئيس عصابة قامت بسرقة 100 طقم خلال ثلاث سنوات.

واكد مصدر خاص ان الاجهزة الامنية بمأرب ضبطت رئيس عصابة سرقة الأطقم المدعو عبدالله ناصر شقران في مارب -الروضة وبتعاون المواطنين الشرفاء عندما كان يحاول سرقة أحد الأطقم .

الجدير بالذكر أن شقران وعصابته قاموا بسرقة أكثر من 100 طقم خلال ثلاثة أعوام وتم ايداعه في سجن البحث الجنائي لاستكمال الاجراءات.