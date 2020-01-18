شمر يلتقي رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية البلغارية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

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التقى القائم بالاعمال بالاصالة في سفارة بلادنا لدى بلغاريا أحمد شمر ،اليوم ، رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية البلغارية ديمترا ديمتروف .



وسلم شمر المسؤول البلغاري رسالة من وزير الخارجية محمد الحضرمي لنظيرته البلغارية ايكاترينا زاخاريفا ،تضمنت تقدير بلادنا للموقف السياسي البلغاري الداعم للحكومة الشرعية و للجهود الدولية لايجاد حل سلمي شامل وفق المرجعيات الاساسية..وكذا مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين و سبل الدفع بها نحو افاق اوسع لتشمل الجانب التنموي والانساني.

واستعرض شمر ، اخر المستجدات في بلادنا واخرها الاجراءات غير القانونية التي قامت بها المليشيات الحوثية لمنع التداول بالاوراق النقدية الجديدة للعملة الوطنية والتي فاقمت من اثار الكارثة الانسانية التي تسببت بها المليشيات الحوثية.