شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سما المصري عارية؟ – شاهد الصور والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الرقاصة المصرية سما المصري، صورة ظهرت فيها ترتدي البيكيني من الأعلى، وقال البعض إنها عارية من الأسفل، لكن هذه الرقاصة تتعمد الإغراء والتساؤولات والإثارة، وطبعًا لم تحلس على الشاطيء أو في مكان عامٍ عارية، ولم تصل إلى هذا الحد بعد.



لا يهمها سما إلا كسب المشاهدات العالية وتسليط الضوء عليها ولو على حساب كرامتها كرامة أهلها، وتُشتم كثيرًا على السوشيال ميديا ولا تكترث، وحتى أنها لا تلغي خاصية التعليقات.

Advertisements

خسرت نفسها الرقاصة كثيرًا، ولو استخدمت صفحاتها بشكل ايجابي كان أفضل من أن تستخدمها لعرض جسدها ومؤخرتها وصدرها.

الصورة التي نشرتها سما المصري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : سما المصري عارية؟ – شاهد الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.