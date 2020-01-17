أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة الموافق 17 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

بالصورة.. الفرق الهندسية للجيش تعثر على لغم بحري إيراني الصنع في الحديدة الجمعة 17 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451612/ مركز الملك سلمان يوزع 25,500 كرتون من التمور في محافظة أبين الجمعة 17 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451618/ قوات الجيش تشن هجوما واسعا على مواقع المليشيا في نهم شرقي صنعاء الجمعة 17 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451619/ Advertisements مدير شرطة المهرة يلتقي منتسبي الأجهزة الأمنية الذين شملتهم الترقية إلى رتبة ضابط الجمعة 17 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451620/ نيمر يترأس اجتماعا لقادة الوحدات العسكرية والأمنية بالمهرة الجمعة 17 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451622/ الوزير العوج يطلع على برامج وخطط منظمة الهجرة الدولية والاوتشا الجمعة 17 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451626/ انتقالي أبين ينعى الجندي الشهيد محمد عقيل اليوسفي الجمعة 17 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451627/ غدًا.. افتتاح مكتب مؤتمر حضرموت الجامع للمديريات الشرقية بمديرية الشحر الجمعة 17 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451629/ تدشين توزيع سلل غذائية في جزيرة سقطرى الجمعة 17 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451630/ تدشين كافي شوب بدون بائع لدعم مرضى السرطان بوادي حضرموت الجمعة 17 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451633/

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