السفراء العرب يقيمون حفلا توديعيا للسفير المستقيل نبيل ميسري في اسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

أقام السفراء العرب المعتمدين في العاصمة الأسبانية ، حفلا توديعا لسفير الجمهورية اليمنية المستقيل نبيل خالد ميسري .

Advertisements

ويأت هذا الحفل - الذي أقيم في سكن عميد السلك الدبلوماسي - سفير دولة فلسطين - وحضره عدد من السفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية ، عقب تقديم السفير ميسري مؤخراً إستقالته من منصبه إلى وزارة الخارجية اليمنية.

وتم خلال الحفل تبادل كلمات الشكر والإمتنان وتقديم هدية تذكارية بأسم السفراء لسعادة السفير نبيل ميسري بمناسبة إنهاء مهمته الدبلوماسية في مدريد .

من جانبه ، عبر السفير نبيل خالد ميسري ، عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم في إعداد هذا الحفل الوداعي ، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مهام أعمالهم كتشريف البلدان الذي يمثلونها في مدريد ، كما قدم الشكر لمملكة أسبانيا الصديقة ملكاً وحكومةً وشعباً على حسن الضيافة طوال فترة عمله الدبلوماسي في المملكة .

الجدير بالذكر ، أن السفير نبيل خالد ميسري ( إبن محافظة عدن ) ، يتحلى بالعديد من الصفات الحميدة والأخلاق الرفيعة وذات سمعة طيبة في الأوساط الدبلوماسية العربية والأجنبية ، بالإضافة إلى خبرته العالية في مجال العمل الدبلوماسي ، فقد تقلد عدداً من المواقع القيادية والمناصب الدبلوماسية في بعض الدول العربية والإسلامية والأجنبية ، وكان أخرها قبل تعيينه كسفير لليمن في مدريد ، نائباً لوزير الخارجية اليمني .