تدشين كافي شوب بدون بائع لدعم مرضى السرطان بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

دشنت مجموعة خواطر شباب للاعمال التطوعية وبالشراكة مع المركز الوطني لعلاج الأورام بالوادي والصحراء، مشروع كافي شوب بدون بائع لدعم مرضى السرطان بحضرموت الوادي والصحراء السنة الثانية على التوالي.

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في حفل التدشين بكلية المجتمع بسيئون، أثنى الاستاذ عبدالقادر الكاف بجهود مجموعة خواطر شباب للاعمال التطوعية في تنفيذ العديد من الانشطة والبرامج التطوعية في كلية المجتمع لخدمة مرضى السرطان وغيرهم

مؤكداً أن كافي شوب بدون بائع للسنة للثانية تحتضن تدشين هذه الحملة لدعم مرضى السرطان بالوادي والصحراء وسوف تتنقل هذه الحملة بين الكليات والثانويات خلال الفترة القادمة للفصل الثاني من العام الحالي .

من جهة أخرى أشاد الدكتور هشام حداد بن سميط مدير المركز الوطني لعلاج الأورام بالوادي والصحراء بجهود كل الفرق التطوعية والشبابية في الأعمال الانشطة المختلفة لخدمة مرضى السرطان .

مضيفاً أن المركز يعمل دائما على الشراكة المجتمعية مع كل الجهات المختلفة للعمل على أستمرار في تقديم خدمات مجانية وتوفير علاجات للمرضى مجانية التي تصل إلى نصف مليون للجرعة.