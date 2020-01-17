تدشين توزيع سلل غذائية في جزيرة سقطرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 - عرريهن دشن وكيل اول محافظة سقطرى رائد الجريبي ،اليوم الجمعة ، مشروع توزيع سلل غذائية على اهالي منطقة عرريهن بدعم من فريق عطاء المرأة الكويتية الانساني.

ويستفيد من المشروع الذي تنفذه مؤسسة سبرة التنموية 40 اسرة في منطقة عرريهن بمحافظة سقطرى. واشاد الوكيل الجريبي بالجهود التنموية والاغاثية للاشقاء في دولة الكويت عبر مؤسساتها الانسانية ومنها فريق عطاء المرأة الكويتية..مؤكداً ان مثل هذه المساعدات تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين في المحافظة.

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