شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غدًا.. افتتاح مكتب مؤتمر حضرموت الجامع للمديريات الشرقية بمديرية الشحر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020 الخليج 365 - المكـلا تشهد مدينة الشحر، عصر يوم غدٍ "السبت"، احتفالا كبيرا بمناسبة افتتاح مكتب مؤتمر حضرموت الجامع للمديريات الشرقية.

Advertisements ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة توسيع أنشطة مؤتمر حضرموت الجامع في المديريات التي اقرتها رئاسة الهيئة العليا للمؤتمر. وكان المؤتمر قد افتتح مطلع العام الماضي مكتب لمديريات الوادي والصحراء في مدينة سيئون. ووجهت رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع الدعوة لجميع أعيان ووجهاء وشخصيات وشرائح المجتمع للمشاركة وحضور حفل الافتتاح.

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