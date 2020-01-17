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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي أبين ينعى الجندي الشهيد محمد عقيل اليوسفي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365 ـ أبين
نعت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين استشهاد الجندي بالحزام الامني محمد عقيل عبد سعيد اليوسفي الذي استشهد يوم امس الخميس في مدينة الحصن بأبين.
وقالت في بيان إن الشهيد محمد عقيل عبد يعد من اوائل الشباب الثائرين المنخرطين في الحراك الجنوبي منذ انطلاقة واحد جنود قوات اللجان الشعبية الذي وقفت ضد عناصر التطرف والارهاب في محافظة أبين في العام 2011م.
ولفتت إلى أنه ومع اندلاع الحرب الحوثية العفاشية في العام 2015م وتشكيل المقاومة الجنوبية كان البطل محمد عقيل من اوائل الشباب الذين شاركوا ببسالة في الدفاع عن الجنوب في جبهه ابين وآخرها انضمامه إلى قوات الحزام الامني والتدخل السريع في محافظة أبين ، استشهد مساء يوم الخميس 16 يناير 2020م في مدينة الحصن.
وقالت إنه وبهذا المصاب الجلل تتقدم قيادة المجلس الانتقالي بمحافظة أبين باحر التعازي القلبية وعظيم المؤاساة إلى والدة العقيد عقيل عبد سعيد والوالد محسن عبد سعيد نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بأبين والعقيد بالليل عبد سعيد والأخ فهمي عبد سعيد والى كل اولادهم وال يوسفي جمعيا ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.
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