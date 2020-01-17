شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. توقعات الارصاد للساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز اليمني للأرصاد استمرار الأجواء شديدة البرودة على معظم المرتفعات الجبلية مع احتمالية تكون الصقيع على اجزاء من محافظات “ذمار، عمران، صعدة، صنعاء، البيضاء، والمرتفعات في، إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة”. جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت إن الطقس سيكون وبارد على الصحاري والهضاب الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.. مع أرتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين.

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