شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث من سوق الصرافة في صنعاء وعدن: وضعٌ مخيفٌ للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية (أسعار الصرف الجديدة اليوم الجمعة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجّل الريالُ اليمني حالةً من التراجع في عدن، لكن يظل حاله في العاصمة صنعاء أفضل، إذ ثبت سعر صرف الريال أمام الدولار مع استقرار نسبي في التداولات، وتعدى الفارق الكبير بين الصرف في صنعاء وعدن الـ90 ريالاً.

ويرجع خبراء هذا التحسن في صنعاء والفارق ما بينها وبين عدن ، إلى أن البنك المركزي في صنعاء سحب العملة الجديدة التي طُبعت دون غطاء، وإنما كان الهدفُ الأساسُ من طباعتها سحبَ العُملة الصعبة إلى حيث يقطن مسؤولو حكومة هادي.

وجاءت أسعار الصرف صباح اليوم الجمعة 17 يناير 2020 كما يلي :

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار الأمريكي

شراء: 585 ريالا

بيع: 588 ريالا

الريال السعودي

شراء: 154 ريالا

شراء: 155 ريالا

جديد "الخليج 365" Advertisements أسعار الصرف في عدن:

الدولار الأمريكي

شراء: 643 ريالا

بيع: 646 ريالاً

الريال السعودي

شراء: 168 ريالا

بيع: 169 ريالا

أسعار العملات قابلة للتغيير في أية لحظة.

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