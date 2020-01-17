شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: القبض على فتيات بملابس خادشة للحياء في شوارع الرياض.. شاهد فيديو صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات السعودية اعتقال عدد من النساء؛ لمخالفتهن "الذوق العام" في العاصمة الرياض، التي تحتضن فعاليات مكثفة تشهد إقبالا كبيرا، تخللتها بعض حالات التجاوز.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه جرى تطبيق العقوبات المقررة تجاه نساء ارتكبن 9 مخالفات "خادشة للحياء"، الإثنين الماضي.

ولم تعلن على الفور تفاصيل الوقائع التي شهدت مخالفة الذوق العام، ولا طبيعة العقوبة الموقعة على المخالفات.

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وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، خلال الأيام الماضية، عدة حالات انتشرت مقاطعها على نطاق واسع.