شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجــل وفي غاية الخطورة: دبـي في خطر عقب نشوب حريق في سفينة واستنفار للطيران..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حريقا شب في سفينة قبالة ساحل دبي اليوم الجمعة.

وورد في أحد المنشورات أن "الدخان تبدد لكن الوضع لا يزال يبدو سيئا، وهناك الكثير من القوارب حولها (السفينة) الآن وتتجه نحوها... شاهدت طائرات هليكوبتر وقوارب تتجه نحوها".

ولم تعلق السلطات حتى الآن على الحريق الذي يأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

المصدر: "رويترز"

ولم يصدر أي تعليق من السلطات حول الحريق، الذي يأتي في ظل توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة.

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وقال مستخدم لـ"تويتر" في منشور إن الدخان تلاشى لكن المشهد ما زال يبدو سيئا، مضيفا أن هناك قوارب كثيرة تتجه صوبه وأنه شاهد تحرك طائرات هليكوبتر وزورق في اتجاهه.

ودأبت الامارات على التستر وإخفاء اي حوادث واحداث في دبي خوفا من استمرار هذه الأخبار وتاثيرها على الاقتصاد الاماراتي الذي ينهار وانهيار اسواق دبي بالتزامن مع استعدادات لمعرض اكسبو 2029

وتشهد دبي تدهور شديدا في اقتصادها ومكانتها بشأن جذب الاستثمار في ظل تراجع قياسي لعمل الشركات فيها في وقت ظهر أن استضافتها العام المقبل معرض اكسبو الدولي مخيبة ودون المأمول.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية المختصة بالشأن الاقتصادي إن اقتصاد دبي البالغ 108 مليارات دولار لا يزال يكافح لتحقيق النمو، لكن الأزمة أصبحت منظورة بشكل متزايد، ليس فقط في قطاع العقارات.

إذ على الرغم من مكانة الإمارة كمركز تجاري في الشرق الأوسط، إلا أن الشركات بدأت تشعر بالمخاطر، وتلغي تراخيص عملها في الإمارة. والمدارس الخاصة تعاني من نمو فاتر في أعداد الطلاب. في حين أن توسع الناتج المحلي الإجمالي لدبي العام الماضي في أضعف مستوى منذ عام 2010.