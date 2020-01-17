شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. جميلة "باب الحارة" تظهر برفقة إعلامي بفستان أنثوي جذاب يكشف كل مفاتنها :والجمهور مصدوم .. (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم -

نشرت الفنانة السورية عبر حسابها الرسمي في انستغرام كندة حنا صورة جديدة لها ، فأطلت كندة حنا بإطلالة أنثوية تعكس طبعها الرقيق برفقة الإعلامي زاهي الوهبي.

وعلقت كندة حنا على صورتها الأخيرة " شرف كبير انو كون مع الإعلامي القديرزاهي الوهبي ببرنامجو المميز والراقي بيت القصيد كل الحب والتقدير للاستاذ زاهي وكل القائمين على البرنامج سعيدة كتير بتواجدي معكن من قلب بلد الحب والجمال" .

وعلق جمهور كندة بسعادة على خبر مشاركتها في لقاء إعلامي مع زاهي الوهبي، فسرعان ما حازت صورتها على المئات من الإعجابات من محبييها ، وكانت أغلب التعليقات أن الشرف ليس لكندة بالاستضافة بل لزاهي وهبي ، فهم يرون أن نجمتهم تستحق النجاح والدعم دائمًا ،وعلقت محبة للفنانة على الصورة" نياله هو باستضافتك بنت بلدي".

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