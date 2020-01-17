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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..فنان مصري شهير يصاب بعارض صحي قبل لحظات ونقله الى المستشفى لكن الموت كان اسرع والحزن يعم الاوساط الفنية المصرية ( الاسم - الصورة )

توفي الفنان المصري إبراهيم فرح ، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 68 عامًا. وأكد الدكتور أشرف زكي أن الفنان توفي عقب تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله لأحد المستشفيات ومن المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: هل تذكرون شيخ قبيلة عتيبة الذي هاجم ولي العهد السعودي ووصف تركي ال الشيخ بالشيطان الرجيم ..شاهد كيف تعامل "الملك سلمان" وماذا كان قراره عاجل..فنان مصري شهير يصاب بعارض صحي قبل لحظات ونقله الى المستشفى لكن الموت كان اسرع والحزن يعم الاوساط الفنية المصرية ( الاسم - الصورة ) عاجل..الحزام الامني والنخبة الشبوانية يجن جنونهم بعد هذه التوجيهات الصاعقة من عيدروس الزبيدي..والجنوبيين يتهمون الزبيدي بالخيانة وبيع القضية الجنوبية( صورة ) Advertisements ليس قات أو مخدرات أو سلاح..مهربين يمنيين يصدمون كل حرس الحدود السعودي ويهربون هذا الشيء الذي لا يمكن لأي شخص في العالم تهريبه ( صورة مرعبة ) بالاسم .. 2 من اشجع الحوثيين يفضحون محمد الحوثي ومهدي المشاط ويعلنان لكل اليمنيين هذا الامر الخطير..شاهد المصير المرعب للشابين الشجاعين بعد كشف الفضيحة السلطات الرسمية في هذا البلد العربي تباغت فنان يمني بعمل اجرامي وهجوم عنيف اثار الرعب والهلع في نفس الفنان ( صورة واسم الفنان + البلد الذي قام بهذا العمل ) قرار رسمي صدر قبل قليل..السلطات تعلن رسميا اسثناء اليمنيين وتسمح فقط لحاملي الجنسية اليمنية بتجديد اقامتهم لفترة اطول من الفترة المحددة محافظ تعز يباغت الجميع ويوجه طعنة غادرة للرئيس هادي هزت كل اركان الشرعية وصدمت كل ابناء تعز وجعلت عبد الملك الحوثي يطير من الفرح..لن تصدق ماذا فعل وقدم الراحل مجموعة كبيرة من الأعمال منها "الخواجة عبدالقادر"، "شيخ عرب همام"، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا"، "واحة الغروب" و"الزبيق"، وقام بدور الشيخ عبدالقادر في مسلسل "الخواجة عبدالقادر".

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