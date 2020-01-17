شكرا لمتابعة خبر عن بالاسم .. 2 من اشجع الحوثيين يفضحون محمد الحوثي ومهدي المشاط ويعلنان لكل اليمنيين هذا الامر الخطير..شاهد المصير المرعب للشابين الشجاعين بعد كشف الفضيحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بالاسم .. 2 من اشجع الحوثيين يفضحون محمد الحوثي ومهدي المشاط ويعلنان لكل اليمنيين هذا الامر الخطير..شاهد المصير المرعب للشابين الشجاعين بعد كشف الفضيحة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالاسم .. 2 من اشجع الحوثيين يفضحون محمد الحوثي ومهدي المشاط ويعلنان لكل اليمنيين هذا الامر الخطير..شاهد المصير المرعب للشابين الشجاعين بعد كشف الفضيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.