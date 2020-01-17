شكرا لمتابعة خبر عن السلطات الرسمية في هذا البلد العربي تباغت فنان يمني بعمل اجرامي وهجوم عنيف اثار الرعب والهلع في نفس الفنان ( صورة واسم الفنان + البلد الذي قام بهذا العمل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات الرسمية في هذا البلد العربي تباغت فنان يمني بعمل اجرامي وهجوم عنيف اثار الرعب والهلع في نفس الفنان ( صورة واسم الفنان + البلد الذي قام بهذا العمل )

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