عـــــاجل .. الملك سلمان يأمر بالقبض على " محمد " بعد ارتكابة جريمة قتل مروعة .. ومحمد بن نائف يجن جنونه .. شاهد (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن التليفزيون السعودي القبض على ” محمد بن حسين علي آل عمار” أخطر مطلوب إرهابي في القطيف.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من القبض على الإرهابي آل عمار، بمحافظة القطيف، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية قبل 3 سنوات.

ويعد محمد بن حسين آل عمار، من أخطر الإرهابيين بقائمة التسعة، حيث تورط قبل اختطاف “الجيراني” في حوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعدة عمليات إطلاق نار على قوات أمن سعودية.

كما استهدف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام.





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