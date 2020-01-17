قتل خمسة مواطنين في عدة حوادث جنائية شهدتها محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تجتاح المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وعلم مراسل "يمن شباب نت" من مصادر محلية، مقتل خمسة مواطنين في عدة بلدات بالمحافظة، أمس الخميس، جميعها بالرصاص الحي.



وبحسب المصادر فإن منطقة الدليل بمديرية المخادر شهدت حادثتي قتل لشخصين من أسرة واحدة "معوضة" برصاص أحد مسلحي الحوثي وذلك في خلاف نشب أثناء توزيع مواد إغاثة مقدمة من إحدى المنظمات.



المصادر أكدت أن الحادثة تمت بحضور المشرف الاجتماعي للحوثيين "صدام محي الدين".



وقتل أحد الباعة في سوق "النجد الأحمر" بمديرية السياني، أثناء تبادل لإطلاق النار بين مسلحين بشكل عشوائي، بحسب مصادر محلية.



وفي مديرية يريم قُتل شقيقان يعملان في بيع القات برصاص مسلح من أسرة "القوسي" على خلفية خلافات شخصية.



وتأتي هذه الحوادث في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة للحوثيين وسط انتشار واسع للسلاح والجريمة المنظمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إب.. خمسة قتلى في حوادث جنائية منفصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.