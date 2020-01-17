تظاهرة في تعز تندد بانقطاع رواتب الموظفين

تظاهر العشرات من الموظفين والموظفات في مدينة تعز، الخميس، للمطالبة بسرعة صرف رواتبهم المنقطعة منذ أكثر من نصف عام.



وفي التظاهرة التي شارك فيها موظفو مكاتب وزارات المياه، والكهرباء، والإدارة المحلية، المسالخ، أسمنت البرح، المهن التربوية والتعليمية؛ والمتعاقدين في كل مؤسسات الدولة رفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب بسرعة صرف رواتبهم.



وطالب بيان صادر عن التظاهرة بضرورة تثبيت المتعاقدين القدامى في السلطة المركزية والمحلية والبدء بمعالجات جادة لزيادة الرواتب والاجور وانتظام صرفها دون عراقيل.



وشدد البيان – حصل يمن شباب نت على نسخة منه – على سرعة صرف رواتب الموظفين المتأخرة للعام 2016 و2017.



كما طالب البيان بانتظام صرف المرتبات دون عراقيل بالإضافة إلى صرف راتب شهر ديسمبر الفائت دون قيد او شرط لموظفي التربية والتعليم.



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