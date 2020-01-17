الوزير العوج يطلع على برامج وخطط منظمة الهجرة الدولية والاوتشا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور “نجيب العوج” خلال لقائه ،اليوم الجمعة ،في العاصمة المؤقتة عدن ،فريق منظمة الهجرة الدولية والأوتشا ،على البرامج والخطط التي تم تنفيذها للاجئين والنازحين خلال العام المنصرم 2019م.

Advertisements

واستعرض الوزير العوج مع اندرس هوجلاند ،وكاشف خان نيلز ،ومنسق الأوتشا وفريق وحدة مصفوفة تتبع النزوح ،خطة منظمة الهجرة للعام الجاري 2020م، وخطوات المسح المتعدد القطاعات التي تنفذه المنظمة بالاشتراك مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء..مؤكداً على أهمية هذا المسح لاطلاع المانحين على حقيقة الوضع في اليمن ونوعية التدخلات المطلوبة بحسب الاحتياجات.

واستمع وزير التخطيط ، الى شرح تفصيلي حول مراحل المسح والآلية المتبعة والجدول الزمني لتنفيذ المسح وذلك لمشاركة النتائج في مؤتمر المانحين لخطة الإستجابة 2020م..مثمناً الجهود المبذولة للمنظمة.

كما اكد العوج ، على اهمية تقديم المساعدة الضرورية لتشجيع العودة الطوعية للاجئين للحفاظ على أرواحهم وخصوصاً في الظروف الحالية..مشدداً على زيادة الاهتمام بشريحة النازحين وإعادة تأهيلهم من خلال بناء قدرات هذه الفئات لخفض مستويات البطالة واشراكهم في عملية البناء والتنمية..مجدداً حرص الحكومة على دعم البرامج و الأنشطة التي تصب بالنفع على المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.